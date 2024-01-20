رامي جمال يتصدر تريند ”يوتيوب” بأغنيته الجديدة ”بُعده فارق”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 09:31 صباحاً - تصدر النجم رامي جمال، تريند "يوتيوب"، بأغنيته الجديدة "بعده فارق"، فقد احتل المركز السابع في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه للأغنية.

صناع أغنية "بُعده فارق" لرامي جمال

أغنية "بُعده فارق" لرامي جمال من كلمات أدهم معتز، توزيع أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بعده فارق" رامي جمال

كان يوميها عقلي فين وأنا بفارق.. قولت بُعده سهل بس بُعده فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها إيه أنا بعنادي.. دة الفراق مش زي ما إفتكرته عادي.. واللي بنا لسة أنا عايش عليه.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين..حيرة بعد حيرة.. طب إيه النهاية.. اه بعيد لكن لسه عايش معايا.. نفسي أقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم في بالي بعده هد حيلي..طب إيه أخرتها يعني في العذاب.. مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين؟".