الليلة.. حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة نادر عباسى بدار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 09:31 صباحاً - تقيم أوركسترا القاهرة السيمفونى، اليوم السبت، حفلا بقيادة المايسترو نادر عباسى وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمى سرور، وذلك فى تمام الثامنة مساء على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مارش البهاء والظروف لـ إلجار، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الاول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن.

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية، إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.