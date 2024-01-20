نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحزن يخيم على الساحة الفنية في بداية عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يمضي من بداية عام 2024 سوى 20 يومًا فقط، إلا أن تلك الفترة لم تكن أحداثها سعيدة على نجوم الفن، فقد سيطر على معظمهن حالة من الحزن بكل أشكاله المختلفة بسبب تعرض بعضهم للانفصال ولحوادث سير، وحدوث حالات وفاة وتدهور الحالات صحية لبعض الفنانين، وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز الأحداث المؤسفة التي حدثت في الوسط الفني في بداية عام 2024.



وفاة والد قصي خولي



عانى الفنان قصي خولي، في بداية عام 2024، من فقدان والده الإعلامي عماد الخولي أثر فشل كلوي، وحرصت وزارة الإعلام بسوريا على نعى الفقيد من خلال حسابها على فيس بوك.



طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي



وكان خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد زواج دام لـ 4 سنوات كالصدمة على الوسط الفني والجمهور، حيث لم تمضي ساعات كثيرة على احتفال الأخير بيوم ميلادها، إلا وكان خبر الطلاق حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



طلاق هند عبد الحليم

شهد الوسط الفني صدمة أخرى في بداية العام، وذلك من خلال إعلان هند عبد الحليم طلاقها من زوجها كريم وذلك بعد زواج دام لـ 4 سنوات ولم تفصح عن الأسباب.



طلاق محمود العسيلي



وكانت حالة الطلاق الثالثة بالوسط الفني لمحمود العسيلي، فقد أعلنت زوجته خبيرة التجميل عن الانفصال بشكل تام بينهم، بعد زواج دام لـ 4 سنوات وقالت أنها لا تود الإفصاح عن السبب.



طلاق جيني كامل وأمير طعيمة



أعلنت الفنانة المعتزلة جيني كامل انفصالها بشكل كامل عن زوجها أمير طعيمة وذلك بعد عدة خلافات حدثت بينهم، موضحة أنها تكن له كل الأحترام فسيظل والد أبناءها وجد أحفادها.



حادث سير فادي خفاجة

تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير في منطقة مدينة نصر، ويرجع سبب ذلك لاستخدامه تطبيق التيك توك أثناء قيادته للسيارة.

مرض والد الفنان مصطفى شعبان



شهد بداية العام دخول والد الفنان مصطفى شعبان العناية المركزة وذلك بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، مما دفعه للحصول على إجازة أسبوع من تصوير مسلسل "المعلم".

تدهور الحالة الصحية لنجوى فؤاد

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد، وذلك بسبب آلالام الظهر المتكررة والتي جعلتها تخضع لعملية جراحية، وحاليًا حالتها مستقرة لكنها تعتمد على العكاز بشكل كبير في الحركة.



نقل بيومي فؤاد وابنه إلى المستشفى

نشر المخرج الشاب محمد فؤاد صورة تجمعه بوالده بيومي فؤاد من إحدى المستشفيات، وظهرا خلالها وهما على أجهزة التنفس الصناعي، دون أن يفسر تفاصيل تلك الأزمة الصحية التي أصابتهما.