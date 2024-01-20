اليوم.. المركز القومى للسينما يقيم نادى سينما الشباب بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 10:29 صباحاً - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروض وفعاليات نادى سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، اليوم السبت، فى تمام الساعة السادسة مساء، وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين الشباب.

ويعرض خلال فعاليات النادى الفيلم الروائي القصير شغف للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير الزيارة إخراج محمد شوقي، والفيلم التسجيلي خارج الإطار اخراج روان ابراهيم، والروائى القصير "وبعدين" إخراج محمد شوقي.

ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً، تحت إدارة الناقد السينمائى إسلام أحمد على، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادى.