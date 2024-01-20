توقع جديد من ليلى عبد اللطيف لـ ”ياسمين عبد العزيز” بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 10:29 صباحاً - كشفت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، توقع جديد للفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك بعد أن تحقق توقع طلاقها من الفنان أحمد العوضي موضحة أن توقعها الجديد لياسمين عبد العزيز سيكون زواج آخر.

واوضحت ليلى عبد اللطيف توقعها قائلة :«توقعي للفنانة ياسمين عبد العزيز إني لا أراها تستمر في حياتها لوحدها.. وأشوفها في زواج وماسكة طفل أو طفلة في إيدها عندها في البيت.. كيف... العلم عند الله».

وتابعت خلال لقائها في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب قائلة :«إحساسي بيقول إن الحب هيرجع يدق بابها.. ياسمين عبد العزيز إنسانة حساسة متقدرش تعيش بدون عاطفة».

وكانت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف قد تنبأت في وقت سابق بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي وهو ما تم بالفعل بعد أقل من 15 يوم من توقعها لتتصدر التريند ويحتل اسمها قائمة الأكثر بحثا على جوجل.