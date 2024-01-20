أبرز الملاحظات على الإعلان الأول لفيلم "أنف وثلاثة عيون"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أنف وثلاثة عيون”، مؤخرًا برومو تشويقي له، استعداد لطرحه يوم 31 يناير بجميع دور العرض السينمائية، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز الملاحظات البرومو.

بدأ الإعلان التشويقي للفيلم بحوار لـ "دكتور هاشم "ظافر العابدين، واستعرض خلاله سبب استسلامه ودوافعه، وكشف صراع القلق وتحدياته الشخصية في اتخاذ قرارات قد تغير حياته تمامًا أو تعرضه لخسائر لا يمكن تعويضها.

وكشف الإعلان عن علاقات الحب في حياة ظافر العابدين، حيث يقع في حب سلمى أبو ضيف التي تصغره بسنوات عديدة في العمر ويبدو عليها التمرد والإندفاع في حياتها، بينما اتضح من البرومو أيضًا وجود علاقة سابقة له مع أمينة خليل التي تظهر بملامح هادئة.



يتمحور الإعلان حول عيادة الطبيبة النفسية "عالية"، التي تلعب دورها صبا مبارك، حيث يكتشف "هاشم"، الذي يجسده ظافر العابدين، كوابيس تراوده بشكل مستمر، يحاول فهمها وشرحها، وتظهر الفنانة جيهان الشماشرجي في الإعلان، كاستعراض لبعض مقتطفات من طفولة "هاشم" المضطربة.

تفاصيل الفيلم

أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، ومعاجلة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها سلفًا لشاشة السينما عام 1972.



طاقم عمل فيلم "أنف وثلاث عيون "



الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

نبذة عن ظافر العابدين

ظافر العابدين، فنان تونسي بدأ مشواره الفني في أوائل الألفينيات من خلال مجموعة من الأعمال الأجنبية، واشتهر في تونس عقب مشاركته في عدة أعمال محلية من بينها مسلسل "مكتوب" عام 2008، و"ذاكرة الجسد" عام 2010، وأفلام مثل "الدواحة" عام 2009، "آخر ديسمبر" 2010، فيما ذاع صيته بعد أن ظهر بعدة أعمال مصرية درامية كان بدايتها "فرتيجو" 2012، و"نيران صديقة" 2013، "فرق توقيت" 2014، "تحت السيطرة" 2015، "أريد رجلا" 2015، "حلاوة الدنيا" 2017، كما أحب الجمهور تواجده في الأعمال السينمائية من أبرزها "أبو شنب" 2016، "حبة كراميل" 2017، "غدوة" 2021، "العنكبوت" 2022