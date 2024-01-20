نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عاشور: السوشيال ميديا كلها صراعات.. والتمثيل فكرة تطاردني من عمر 18 سنة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ولاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، عن حبه لشراء الملابس، مشيرًا إلى أنه يقوم بارتداء أي ملابس أمامه ويشارك جمهوره صوره على صفحته الخاصة على موقع "إنستجرام" بإستايل معين، متسائلًا:" ليه الناس متابعة حاجة زي كدا؟، الأفضل نشوف كل واحد شاطر في إيه ونطوره".

هشام عاشور: متبخلوش على نفسكم في تطوير مهاراتكم

ووجه هشام عاشور خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، والمذاع على قناة صدى البلد، نصيحة لكل الفئات العمرية من الأشخاص بالاستثمار في تطوير مهاراتهم، مُعلقًا: "متبخلوش على نفسكم في تطويرها، السوشيال ميديا كلها صرعات".

هشام عاشور: الموهبة تمثل 20% من نجاح الإنسان

وعن دخوله عالم التمثيل بعد نجاحه في لعبة الاسكواش، أوضح هشام عاشور، أنه سافر أمريكا للحصول على الكورسات، مؤكدًا أن الموهبة تمثل 20% من نجاح الإنسان.

هشام عاشور: ممارستي للاسكواش ساعدتني على اكتساب ثقافات وعادات مختلفة

وأكمل هشام عاشور: أول ما دخلت عالم التمثيل لم أضع رقم 1 أمامي، كما أن ممارستي للاسكواش ساعدتني على اكتساب ثقافات وعادات شعوب مختلفة بسبب مشاركتي في بطولات دولية.

وأشار هشام عاشور إلى أنه يجب على الإنسان أن يُغيّر مكانه حال عدم وجود نجاح في أي خطوة يقبل عليها، مؤكدًا أن التمثيل فكرة تطارده منذ أن كان يبلغ 18 عاما.