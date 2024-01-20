تعرف على تفاصيل شخصية أحمد فهمي في مسلسل "بين السطور "

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسله الجديد "بين السطور"، الذي من المقرر عرضه يوم 28 يناير عبر قنوات أون خلال الموسم الشتوي.



تفاصيل شخصية أحمد فهمي في المسلسل



يظهر أحمد فهمي بشخصية جديدة عليه، حيث يلعب شخصية مركبة لأول مرة، بتجسيده دور وكيل نيابة، ثم يقرر ترك مهنته بعد العمل فيها لفترة ليتجه إلى المحاماة ويحدث تطورات كثيرة للشخصية.

تصريحات أحمد فهمي حول شخصيته

وكشف فهمي في تصريحات صحفية له عن استعداده للشخصية، مؤكدًا على أنه جلس مع وكلاء نيابة، وسلك جنائي، لكي يركز في تفاصيل عملهم، وطرق جلوسهم ومشيتهم، وشخصيتهم في الحديث، والطابع النفسي للشخصية وتأثره بمهنته، لأن الشخصية قائمة على ما بين السطور كما هو اسم المسلسل، مُضيفًا: "بعد تحوّلي من وكيل نيابة لمحامي جلست أيضًا معهم لأن الدراما تحتم جزء كبير من تفاصيل المحاماة جوا الشغل".



تفاصيل مسلسل بين السطور



يعتبر المسلسل هو النسخة المصرية من مسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي



يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.