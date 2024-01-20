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قبل طرحه.. التفاصيل الكاملة لفيلم "رحلة 404" لمنى زكي

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة منى زكي حالة من الجدل بعد طرح البوستر الخاص لفيلم "رحلة 404" الذي من المقرر طرحه يوم 25 يناير بجميع دور العرض السينمائية.


لماذا يصنف "رحلة 404" للكبار فقط؟؟


تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

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سعادة منى زكي بتجربة فيلم رحلة 404 
 


بينما أكدت منى زكي بطلة العمل في تصريحات صحفية لها أنها سعيدة بالرحلة الطويلة التي قامت بها مع هذا الفيلم، مُضيفة:"أحبه بشدة، وبالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدًا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده". 
 

نجوم فيلم رحلة 404
 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

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تفاصيل الفيلم 

 

الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية  داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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