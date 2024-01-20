نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سفره للسعودية لحضور حفل Joy awards.. محمد إمام لجمهوره: انتظروا مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الفنان محمد إمام إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل توزيع جوائز Joy awards، والمقرر إقامته مساء اليوم السبت في تمام السابعة مساء، بحضور عدد كبير من نجوم الدراما والسينما المصرية.

وشوق الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه لـ حفل Joy awards، حيث نشر صورة له من طائرته من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب: “إلى الرياض لحضور حفلة Joy awards لأول مرة.. انتظروا مفاجأة إن شاء الله”.

محمد إمام

تفاصيل حفل Joy awards

ويقام حفل Joy awards في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشهد تكريم أبرز الشخصيات في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، عبر تقديم الجوائز للنجوم أصحاب الأعمال التي استحوذت على قلوب الجمهور.

مسلسل كوبرا

وأعلن الفنان محمد إمام عن تواجده في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بأحدث أعماله الدرامية والذي يحمل إسم "كوبرا"، وذلك بعد أن ترددت أنباء خروجه من السباق الرمضاني.

وقام محمد إمام بنشر البوستر الدعائي المبدأي لمسلسل "كوبرا" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "توكلنا على الله مسلسل كوبرا رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله، تأليف أحمد أبو زيد.. إخراج أحمد شفيق، على قنوات MBC".

فيلم أبو نسب

ويعرض للفنان محمد إمام حاليًا في السينمات فيلم "أبو نسب"، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، والفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، وفاء عامر، صلاح عبدالله، هالة فاخر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.