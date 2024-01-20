نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة وفاء عامر، تصوير مشاهدها في مسلسل "حق عرب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل شخصية وفاء عامر

وتجسد وفاء عامر خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "صباح" وهي زوجة الفنان رياض الخولي الذي يجسد دور تاجر خشب ولديهم ابنتان هم كارولين عزمي ودينا المصري.



تفاصيل مسلسل حق عرب



وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال وفاء عامر



ويذكر أن آخر أعمال وفاء عامر هو مسلسل “ نصي التاني ” ضيف شرف مع النجم علي ربيع الذي تم عرضه في الأيام الماضية عبر المنصات الالكترونية وحقق نجاح كبير وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، شارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: رنا رئيس، أسماء أبو اليزيد، محمد محمود، ياسمين رئيس، بسنت شوقي، إيمان السيد، جيلان علاء، ميرنا نور الدين، وغيرهم، تأليف إياد صالح، ومن إخراج عمرو صلاح.

وشاركت وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حضرة العمدة” بطولة كل من روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغنى،وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوي، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.