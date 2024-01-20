وصول جثمان شقيقة الفنان محمد منير لمسجد الحصري استعدادًا لأداء صلاة الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل جثمان شقيقة الفنان محمد منير لمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور الكينج محمد منير، الذي بدى في حالة في من الحزن الشديد.

آخر أعمال محمد منير

وفي سياق آخر، طرح النجم محمد منير مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “يا فلسطيني”، وهي من إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كامل الشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاج أحمد البنداري، ديچيتال أحمد أبا يزيد، منسق عام دينا مجدي.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

يسكت يسكت رد الشعب

وفجأة يطرشقلك شرايينك

ياللي مخطط تلغي العدل

وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال

لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه

وينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم

وتتفنن في صنوف الغدر

آدي الشعب إن حب يرد

بحجارة بحجارة بحجارة

جندك تأمينك

يا فلسطيني يا فلسطيني ينصر دينك.