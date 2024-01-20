انهيار الفنان محمد منير أثناء تشييع جنازة شقيقته.. ومصطفى بكري يسانده

القاهرة - محمد ابراهيم - انهار الفنان محمد منير بعد وصوله إلى مسجد الحصري بأكتوبر، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على شقيقته المقرر إقامتها بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الحصري، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، وحرص مصطفى بكري على مساندته.

جنازة شقيقة الفنان محمد منير

الكاتب محمود موسى يعلن وفاة شقيقة محمد منير

وتوفيت شقيقة المطرب محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث أعلن الخبر الكاتب الصحفي محمود موسى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون..توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري وسيتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات".

وأضاف: "خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، رحم الله الفقيدة ونتقدم بخالص العزاء والمواساة للأسرة".

موعد ومكان جنازة شقيقة الفنان محمد منير

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على شقيقة الفنان محمد منير بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري، وسيتم دفنها في مقابر العائلة بطريق الواحات.