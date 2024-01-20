نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عاشور: قعدت 9 سنين بذاكر تمثيل وبسجل كل موقف تعرضت له.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان هشام عاشور أنه درس التمثيل على مدار 9 سنوات مؤكدًا أن نجاح الممثل يتوقف على مجموعة من العوامل والمقومات المختلفة، معقبًا: «كل مكان وكل شخص وكل موقف بسجله عشان افهم وأقدر أقدم مستوى جيد».

هشام عاشور يكشف عن ميوله للمسرح

وأضاف هشام عاشور خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه من عشاق المسرح، ولا يمانع إطلاقا بتقديم أي أعمال خلال الفترة المقبلة على خشبة المسرح.

أبرز نصائح هشام عاشور

وتابع هشام عاشور: يجب على كل إنسان أن ينظر لنفسه ويبحث عن بصمته أو موهبته لتحقيق أهدافه، موضحًا أنه يجب على كل إنسان التركيز على نفسه فقط دون النظر إلى الآخرين.

وأوضح هشام عاشور، أن أي عمل سيقدمه لا بد أن يخدم التمثيل، ولديه خبرات لا بد أن يستفيد منها الجميع.

دراسة هشام عاشور للتمثيل

وأكمل هشام عاشور: في مخرج يدعى مايكل باكجيت، أخبرني أنني سأكون ممثل شاطر، أنا قعدت 9 سنين بذاكر تمثيل، مدرس التمثيل مش بيعمل ممثل ولكن يقدر يخرج الموهبة المدفونة داخل الإنسان.