فن ومشاهير

يوسف الكدواني يكشف كواليس شخصيته في مسلسل «وبيننا ميعاد»

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف الكدواني يكشف كواليس شخصيته في مسلسل «وبيننا ميعاد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجوم مسلسل «وبيننا ميعاد» الجزء الثاني، كواليس أدوارهم، وأكد الفنان يوسف الكدواني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تطور للشخصيات في الجزء الثاني، ودوري سيكون شخص عاطفي بأساليب مختلفة عن الجزء الأول.

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دور ترنيم هاني في مسلسل وبينا ميعاد 

 

من جهتها، علقت الفنانة ترنيم هاني على دورها قائلة: « كنت بروح التصوير من غير ما أغسل وشي وسايبة أظافري، وعملت دور «مروة» بحب؛ لأن حياتها بتمر بأمور صعبة جدا، ودا اللي كنت بعمله في الشخصية.

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دور الطفلة كنزي في بينا ميعاد

 

بدورها أشارت الطفلة كنزي رماح إلى أن الجزء الثاني من «وبيننا ميعاد» يشهد أحداثا مشوقة أكثر من الجزء الأول، منوهة أن أصعب شيء واجهها خلال التصوير هو الدراسة والامتحانات مع التصوير.

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دور شريف بديع في مسلسل وبينا ميعاد 

 

من ناحيته، أوضح الفنان شريف بديع أن دوره «أمير» يتمحور حول شاب من مستوى اجتماعي متوسط، ويكون الشاب محب لفتاة، تأخذ قصة الحب بينهم منعطف آخر.

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نجوم مسلسل وبينا ميعاد 

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.
 

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أحداث مسلسل وبينا ميعاد 

 

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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