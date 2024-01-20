نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليه يا رام الله؟.. هاجر السرّاج تصدم الجمهور في "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تركت الفنانة هاجر السرّاج المشاهدين في حيرة كبيرة، حيث تعيش "رام الله" حالة من التناقض والغموض، مما يفتح باب التساؤلات حول نواياها الحقيقية، هل هي امرأة ذات شخصية قوية تسعى للخير أم هي امرأة تستغل جمالها لأغراضها الشخصية بجعل الرجال يقعون في حبها؟

شخصية هاجر السراج في مسلسل حالة خاصة



في الأحداث الأخيرة من المسلسل، أظهرت "رام الله" جانبًا آخر من شخصيتها، وذلك بعد أن أعجب بها العديد من الرجال، فبعد معرفتنا بأن بقائها في مصر مهددًا بالخطر بسبب انتهاء إقامتها، نراها تحاول استغلال من حولها لحل هذه المشكلة، بجانب ياسر الذي يحاول التودد إليها وتجاريه على الرغم من كونه متزوجًا من مديرتها في العمل، فهي أيضًا تترك مساحة بينها وبين زميلها في المكتب "خالد" والذي عرض عليها الزواج ليساعدها في تجديد الإقامة.



علاقة نديم ب رام الله

و مع تقدم الأحداث، تظهر تفاصيل جديدة في علاقتها مع نديم، فقد ظهرت رام الله في الحلقات الأولى كفتاة تنتصر للخير والحق وقامت بالدفاع عن نديم، ولكن عندما يتعارض ذلك مع مصلحتها تلتزم الصمت، ورغم معرفتها بحقيقة مشاعره تجاهها، قبلت هدية غالية الثمن منه.



هل كانت "رام الله" تخدعنا بصدق نيتها وطيبتها منذ البداية، أم أن لديها أهداف أخرى لم تكشف عنها ؟

نجوم مسلسل حالة خاصة



مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.