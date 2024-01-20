نجوم مسلسل "وبينا ميعاد" يكشفون كواليس أدوارهم بالجزء الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نجوم مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، كواليس أدوارهم، وأكد الفنان علي السبع خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن دوره "يوسف" سيدخل في علاقة حب مع "هند"، معلقا: أي شخصية بنجسدها كأننا بنتعرف على ناس جديدة.

من ناحيته، أوضح الفنان أحمد فريد أن المسلسل شهد نجاحًا كبيرًا، وفكرة عمل جزء ثاني لا مانع منه، موضحًا أن دوره سيكون مذيع، يدخل في علاقة مع ابنة شيرين رضا.

محمد مهران: نتناول المشكلات الزوجية بلغة حقيقية

وعلق الفنان محمد مهران على دوره في مسلسل "وبينا ميعاد" قائلًا: "شخصيتي تتناول فكرة المشكلات الزوجية بين الزوجين في بداية الزواج، وهذه المشكلة قريبة من لغة الحوار الحقيقية التي نعيشها".

الفنان محمد مهران

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، تسنيم مطر، أميرة أديب، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد 2

يناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الإجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة "حسن" ويجسده الفنان صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة "نادية" وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.