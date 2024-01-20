نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض فيلم "التجربة المكسيكية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "التجربة المكسيكية" عن موعد عرضه بالسينمات حيث من المقرر عرضه يوم 7 فبراير المقبل 2024 بدور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

الأغنية الدعائية لفيلم التجربة المكسيكية

ويستعد أبطال الفيلم لطرح الأغنية الدعائية والتي تحمل عنوان "مكسيكانو" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين.

أحداث فيلم التجربة المكسيكية

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

نجوم فيلم التجربة المكسيكية

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

أحدث أعمال بيومي فؤاد

ومن ناحية أخرى، يشارك بيومي فؤاد في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" مع الفنان محمد إمام، ويشارك في البطولة كل من: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

كما عرض للفنان بيومي فؤاد مؤخرًا في السينما المصرية والسعودية، فيلم كارت شحن الذي يخوض بطولته إلى جانب كلا من النجوم محمد ثروت، هالة فاخر، منى جمال، عمرو رمزي، إسماعيل فرغلي، صبري عبد المنعم، سامي مغاوري، محمد يونس، ياسمين دياب، محمد توب، مصطفى بسيط، عليا يونس، ومن ناحية أخرى يحل كلا من المطرب أحمد شيبة، والفنانة الشابة فرح الزاهد.