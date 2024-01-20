نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها فيلم "الملحد".. هشام عاشور يكشف عن آخر أعماله الفنية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان هشام عاشور، أنه يجيد اللغة الإنجليزية واللكنة الأمريكية والهندية، موضحًا أنه يجيد اللهجة الصعيدية.

مقارنة هشام عاشور مع الفنانين الكبار

وأضاف هشام عاشور خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الجمهور وضعه في مقارنة مع فنانين كبار، مردفًا: «الشعب دا عانى كتير من المحسوبية، ولكن أنا قدمت ودخلت مسابقات ونجحت فيها، دون أي مساعدة بل على موهبتي».

حقيقة الإنسان الناجح

وأوضح هشام عاشور، أن الإنسان الناجح هو الذي يطور من نفسه وأفكاره، معقبًا:« الشخص اللي مش بيقدر يقدم حاجة دا شخص دماغه وجسمه صدوا».

أبرز أعمال هشام عاشور المقبلة

عن آخر أعماله الفنية المقبلة، أشار هشام عاشور إلى أنه يستعد للمشاركة في مشهد مهم في فيلم "المحلد" بالإضافة إلى طرحه كاستينج أطفال سينال إعجاب الكثير من الأشخاص.

شخصية هشام عاشور في فيلم الملحد

وأوضح هشام عاشور، أنه يتمنى أن يقدم دور مشابه للفنان ممدوح عبدالعليم، في مسلسل الضوء الشارد، مشيرًا إلى أن هذا الدور بمساحة كبيرة، بتمنى أخد مساحة كبيرة في التمثيل.