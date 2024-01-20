نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر لبرنامج" بالخط العريض": " هاني أبوريدة معملش حاجة للبلد..والوحيد اللي ساندته حمادة إمام في الثمانينات " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك، إن هاني أبوريدة "خد من اتحاد الكرة اللي هو عاوزه ومشي"، وأضاف: "هاني أبوريدة مشي وجمال علام قاعد يتشتم كل يوم".

استضافة فاروق جعفر نجم الزمالك في برنامج بالخط العريض

وأوضح جعفر خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة أن هاني أبو ريده بدأ صغيرًا في اتحاد الكرة ثم انتقل إلى الاتحاد الأفريقي ومن بعده إلى الاتحاد الدولي و"مشي بعد ذلك ومعملش حاجة للبلد"، أما جمال علام فقد بدأ هو الآخر صغيرًا في اتحاد الكرة ويحاول ويقاتل ولكن "مش معاه حد يسنده".

حصول نادي الزمالك على الدوري هذا الموسم

وواصل جعفر خلال اللقاء تصريحاته وقال إن نادي الزمالك لن يحصل على الدوري هذا الموسم موضحًا أنه لم يكن مرشحًا للمجلس السابق بقيادة مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك قائلًا: أنا مش تبع مرتضى ولا تبع حد والوحيد الذي ساندته وكنت أتمنى نجاحه في انتخابات الزمالك هو الكابتن حمادة إمام في الثمانينات ولكن لاعبي الكرة خذلوه.

نبذة عن برنامج بالخط العريض

الجدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.