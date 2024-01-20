حسين الجسمي يعرض 22 أغنية من حفلة مفاجآت صيف دبي في "اليوتيوب"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أن كان قد حطم كل الأرقام القياسية بحفل "مفاجآت صيف دبي 2023" وسجل الأكثر حضورًا في تاريخ حفلات قاعة كوكاكولا أرينا في دبي، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" أغنيات الحفل الـ22 المصورة "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023"، وسط تفاعل الجمهور وغنائه وفرحه على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل.



إحياء حسين الجسمي حفل مفاجآت صيف دبي 2023

وكان حسين الجسمي قد تنقل خلال الحفل بين مجموعة من أغنياته المتنوعة من الألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية التي نالت رواجًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا عربيًا وعالميًا، مسجلًا في شهر يوليو الماضي من العام 2023 حدثًا تاريخيًا متنقلًا وسط حالة مختلفة من التفاعل عبر عزفه المنفرد على آلة البيانو في غناء أغنية "أنا لها شمس"، وأغنية "أمي جنة" التي شكلت مفاجأة جميلة ومؤثرة للحضور، إلى جانب أغنيات أخرى تضمنها الألبوم.



القناة الرسمية للمطرب حسين الجسمي

وقد تم عرض الأغنيات ضمن "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023" في القناة الرسمية للجسمي، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغنيات المصورة والصوتية.



أغنية "الله يخليك لأهلك"

وفي سياق آخر، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي مؤخرًا أغنية "الله يخليك لأهلك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر علي الفضلي، ومن ألحانه، وتوزيع وليد فايد، جيتار فرشيد ادهمي، إيقاعات سمير القبطان، مكس وماستر جاسم محمد.

