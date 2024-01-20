نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسيقار طلال يجمع سعد لمجرد ويسرا محنوش في "عندي فكرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الموسيقار العربي الكبير د. طلال في أن يجمع بين العالمي سعد لمجرد والموهوبة يسرا محنوش في كليب " عندي فكرة " في تعاون فني جديد، من ألحانه، ويتم طرح الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات التشهير " يوتيوب " بعد غد ٢٢ يناير الجاري

برومو أغنية عندى فكرة

وكان سعد لمجرد قد شارك البرومو على "إنستجرام"، وعلق عليه بما معناه:"مفاجأة فنية مبهجة مع صديقتي، ومن المؤكد أنه لشرف كبير أن أغني من ألحان إحدى الأساطير الموسيقية طلال".

تعاون يسرا محنوش مع سعد لمجرد

وأيضًا أشارت يسرا محنوش:" انتظروني في مفاجأة جميلة، أغنية من ألحان الموسيقار السعودي الدكتور طلال، تجمعني بصديقي الفنان سعد لمجرد، أن شاء الله تكون على قد انتظاركم ومحبتكم".

ثم تابعت يسرا لتقول:"كمان في عديد من الأغاني الخليجية والمصرية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، مع كبار الشعراء في الوطن العربي".

تشويق يسرا محنوش للجمهور



وأنهت محنوش رسالتها لتشوقّ جمهورها، حيث تحدثت عن مفاجآت كبرى قادمة سوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

صناع كليب عندي فكرة

أغنية “عندي فكرة” من كلمات رامي العبودي وألحان الموسيقار د طلال وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، إشراف عام خالد ابومنذر، ومن إخراج نويل باسيل وتم تصوير الكليب بدبي.



