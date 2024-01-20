نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يشارك البرومو الرسمي لـ جولة أخيرة.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد السقا، البرومو الرسمي لمسلسله الجديد “جولة أخيرة”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ظهر السقا في برومو المسلسل بشخصية ملاكم في رياضة الـMMA، يخوض أكثر من مباراة ويتعرض لعدد من الإصابات، كما ظهر أيضًا أشرف عبدالباقي الذي يجسد شخصية مدربه.





وعلق على الفيديو قائلًا: “البرومو الرسمي لمسلسل جولة أخيرة - يعرض حصريا يوم 25 يناير إن شاء الله علي برايم فيديو توكلنا على الله”.





فريق عمل جولة اخيرة





مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلىجانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاءالطوخى، سحر رامى، ضيفة الشرف حنان مطاوع.





أحداث مسلسل جولة أخيرة



والمسلسل تدور أحداثه حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، والمسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video





مشاركة أحمد السقا في الموسم الرمضاني 2024





ويخوض الفنان أحمد السقا دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" من إنتاج الصباح إخوان ويشارك معه في البطولة الفنان طارق لطفى،باسم سمرة زينة، مى كساب، وعدد كبير من النجوم، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا منالفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دورفتاة شعبية ضمن الأحداث.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل حرب والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وعُرض في آخر 10 أيام منشهر رمضان الكريم، وشاركه الفنان محمد فراج بطولة المسلسل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.