نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "سولد أوت".. أمير عيد يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير عيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفا علي برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل كثيرة عن حياته الشخصية، حيث أكد أنه تم فصله من المدرسة في صغره 3 مرات، من مدارس مختلفة.

أمير عيد: اترفدت 3 مرات من مدارس

وقال أمير عيد: «اترفدت 3 مرات من مدارس مختلفة، وفي موقف مثلا، هربت أنا وصديقي من حصة، وكان فيه أتوبيس مدرسة في الحوش والمفتاح جواه، فسوقنا الأتوبيس، وخبطنا في السور، وخدنا رفد نهائي دي كانت أول مرة، وكنت في أولى إعدادي، مرة والدتي رفدتني من مدرسة ثانية لكن مش رفد نهائي، ذات مرة رفدت ظلم بسبب إن واحد شتمني فضربته، فاترفدت، والشتيمة كانت مؤذية نفسيا جدا لي».

حلقة أمير عيد في برنامج سولد أوت

كان الحوار هو أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي اذاعت في تمام التاسعة مساء، وتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته، يتحدث أمير عيد عن مهنة التمثيل التي استهوته فجأة ولماذا؟ ويتطرق الحوار لأحلامه في الموسيقى ورأيه في الزواج وعلاقته بفريق كايروكي، برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

آخر أعمال الفنان أمير عيد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أمير عيد هو مسلسل «ريفو»، الذي حقق نجاحا كبيرا من خلاله، جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية.

أبطال مسلسل «ريفو»

مسلسل ريفو، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي.

قصة مسلسل «ريفو»

ودارت أحداث مسلسل «ريفو» حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC فى 23 من سبتمبر الماضي.

