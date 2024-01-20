نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على تصريحات أمير عيد في برنامج sold out في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير عيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفا علي برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل كثيرة عن حياته الشخصية، حيث أكد أنه تم فصله من المدرسة في صغره 3 مرات، من مدارس مختلفة، الحوار هو أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي اذاعت في تمام التاسعة مساء، وتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تصريحات أمير عيد في برنامج sold out..



تصريحات أمير عيد في برنامج sold out

والدتي بنفسها فصلتني وهي بتشتغل في المدرسة كمدرسة رسم بسبب أني كنت تلميذ مشاغب، في مرة اترفدت من المدرسة ظلم بعد ما واحد شتمني شتيمة جت في الحتة الحساسة فضربته، الشتيمة كان فيها تشكيك في رجولتي.. لأني كنت أصغر واحد في الدفعة ولما وصلنا لمرحلة البلوغ كلهم بلغوا إلا أنا، كلهم فجأة في المدرسة صوتهم تخن وبقوا أقوى مني.. وأنا صوتي رفيع وبدأت أشك إن عندي حاجة غلط.

وأضاف أمير عيد: بدأت كتابة وعمري 18 سنة.. وكان عندي طموح أعمل أغاني، ولولا الجيتار يمكن مكنتش هلعب مزيكا، كان عندي غضب وتمرد ولما مسكت الجيتار بقيت إنسان هادي.. ولقيت الجيتار ونيس في الحياة، بقى عندي علاقة مع الجيتار وبيسمع مني كلام الأغاني ونطلع اللحن مع بعض، كنت بدخل في صراع مع نفسي لما كانت بتواجهني أزمة لما أكتب أغنية فيها إحساس أو بتتكلم عن البلد وفيها وطنية.

واختتم أمير عيد: قعدت سنتين ونص في البيت ألعب مزيكا وجالي اكتئاب من غير ما أعرف.. وبعدها عملنا الفرقة في 8 سنين، عدت عليا فترة افتقدت فيها مشاعر الحب والكره تجاه أي شخص ومعنديش رغبة في الحياة بسبب المشاكل اللي عيشتها في الطفولة، كان عندي مسؤولية كبيرة أني مطلبش حاجة من والدتي بسبب المجهود اللي بذلته بعد انفصالها عن والدي، والدتي بعد انفصالها عن والدي اشتغلت الصبح في مدرسة وبالليل في مكتب عقارات.

آخر أعمال الفنان أمير عيد

والجدير بالذكرأن آخر أعمال الفنان أمير عيد هو مسلسل «ريفو»، الذي حقق نجاحا كبيرا من خلاله، جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية.

أبطال مسلسل «ريفو»

مسلسل ريفو، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي.

