نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يعرض 22 أغنية من حفلة مفاجآت صيف دبي في "اليوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن كان قد حطم كل الأرقام القياسية بحفل "مفاجآت صيف دبي 2023" وسجل الأكثر حضورًا في تاريخ حفلات قاعة كوكاكولا أرينا في دبي، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" أغنيات الحفل الـ22 المصورة "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023"، وسط تفاعل الجمهور وغنائه وفرحه على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل.

الاغاني التي قدمها حسين الجسمي في الحفل الغنائي



وكان الجسمي قد تنقل خلال الحفل بين مجموعة من أغنياته المتنوعة من الألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية التي نالت رواجًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا عربيًا وعالميًا، مسجلًا في شهر يوليو الماضي من العام 2023 حدثًا تاريخيًا متنقلًا وسط حالة مختلفة من التفاعل عبر عزفه المنفرد على آلة البيانو في غناء أغنية "أنا لها شمس"، وأغنية "أمي جنة" التي شكلت مفاجأة جميلة ومؤثرة للحضور، إلى جانب أغنيات أخرى تضمنها الألبوم.



وقد تم عرض الأغنيات ضمن "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023" في الفنانة الرسمية للجسمي، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغنيات المصورة والصوتية.