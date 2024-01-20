نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. مقطتفات من حياة الفنان أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير عيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفا علي برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل كثيرة عن حياته الشخصية، حيث أكد أنه تم فصله من المدرسة في صغره 3 مرات، من مدارس مختلفة، الحوار هو أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي اذاعت في تمام التاسعة مساء، وتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان أمير عيد..

من هو أمير عيد؟

ولد أمير عيد 26 نوفمبر 1983، أسس فرقة كايروكي في 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثم توالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ويا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي واثبت مكانك، وفي 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم لما بنتولد من إخراج تامر عزت ومثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، في 2022 قام بتأدية أغنية أهلا وسهلًا شرفتوا للترويج لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.

أبرز أعمال أمير عيد

ألبومات مع الفرقة كايروكي: صوت الحرية يا الميدان بالاشتراك مع عايده الايوبى، اثبت مكانك، مطلوب زعيم، وانا مع نفسى قاعد، السكه شمال، ناس وناس، نقطه بيضا، أبناء البطة السوداء، اعلان حياه كريمه، ريفو، روما

أفلام: لما بنتولد

فرقة كايروكي



بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (غيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)، حققت نجاح كبير منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية «صوت الحرية» التي يعتبرها شباب مصر «أغنية الثورة» أو «أغنية الحرية» لأنها تم عرضها قبل يوم واحد من تنحي حسني مبارك، اسم كايروكي مزيج من الكلمتين Karaoke وCairo وهو يعبر عن أنهم يغنون عن واقع شباب مصر، حققت أغانيهم نجاحًا كبيرًا حيث أن الشباب المصري استطاع أن يجد نفسه فيها لأنها أقرب إلى واقعهم وتفكيرهم من غيرها من الأغاني، كان لهذا النجاح أثر كبير على المشهد الغنائي المصري لأنهم أبرزوا نوع مختلف من الغناء العربي، الأمر الذي ألهم فنانين آخرين أن يغنوا هذا النوع من الأغاني، أول ألبوم تم إصداره للفرقة هو ألبوم "مطلوب زعيم" عام 2011.