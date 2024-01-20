نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل "أميرة المونولوج".. مالا تعرفه عن سعاد مكاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 20 يناير، ذكرى رحيل الفنانة سعاد مكاوي صاحبة أشهر المونولوجات في تاريخ الوسط الفني، فهي فنانة شاملة، وتعتبر واحدة من أعمدة السينما الكوميدية الاستعراضية، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقارب 500 أغنية و18 فيلما، لتكون لها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي أحبها وأشاد بها الجمهور.





نشأة الفنانة سعاد مكاوي





ولدت سعاد مكاوي في 19 نوفمبر عام 1938 واسمها الحقيقي هو سعاد محمد سيد مكاوي ولدت في مدينة طنطا بمحافظةالغربية، وعشقت الفن وغاصت في أجوائه وذلك نتيجة وجودها في أسرة فنية،حيث والدها هو الملحن محمد مكاوي تشربت منه أصول الفن والغناء والطرب، التحقت سعاد بمدرسة "بديعة مصابني" التي تخرج منها مشاهير الفن مثل فريد الأطرش،ومحمد فوزي، وتحية كاريوكا، وسامية جمال، ومحمد عبد المطلب، ومحمود الشريف.





بداية مسيرة سعاد مكاوي الفنية





عملت سعاد مكاوي في بداياتها فترة طويلة على مسرح علي الكسار وكان من أبطاله حامد مرسى وزوجته عقيلة راتب التي احتضنتها فنيافي بدايتها، وكانت تعمل مقابل ريال فضة في اليوم، ثم انضمت إلى فرقة كازينو الكوبري بقيادة ببا عز الدين حيث كانت تقدم مونولوجاتضاحكة بين الفواصل الغنائية.





جاءت البداية الفنية لسعاد مكاوي من خلال فيلم "زهرة" عام 1945م، وفي العام التالي شاركت سعاد محمد بالغناء دويتو مع الفنانة ليلىمراد في فيلم "الماضي المجهول" بأغنية من الفلكلور الريفي المصري، وهي أغنية "سلم على" من كلمات أبو السعود الإبيارى، وألحان عبدالحليم نويرة، حيث بدأت سعاد محمد الغناء بتلك الكلمات "فايتة العروسة على جنينة، الورد قالها يا زينة، لون الخدود غالى علينا، حبيبى،سلم على لما قابلنى"، فيما غنت ليلى مراد ثلاثة كوبليهات أخرى، وقد استطاعت سعاد مكاوي أن تجارى صوت ليلى مراد، ويعد آخرأفلامها غازية من سنباط.





قدمت سعاد مكاوى أكثر من 500 أغنية ومونولوج أشهرها: لما رمتنا العين، قالوا البياض أحلا ولا السمار أحلى، وحشني كتير، أكبر منالنسيان، كما قدمت الاوبريت الاذاعى عواد باع أرضه، الدندورمة، وقدمت أشهر الثنائيات مع الفنان إسماعيل يس منها (عايز أروحمتروحش، لأ أنا مروح متروحش





حياة سعاد مكاوي





كان أول زيجات سعاد مكاوى الملحن محمد الموجى عام 1958، تعرفت عليه عن طريق الراقصة زينات علوي، وشهد على العقد الشاعرالغنائى مرسى جميل عزيز وأقيم العرس بكازينو عابدين وتم الطلاق بسبب علاقة الموجى بوداد حمدي، ثم تزوجت بعده المخرج عباس كاملالذى أخرج لها وحدها 17 فيلما، وبسبب الغيرة وعصبية الزوج تم الطلاق ـ لتتزوج بعده من الموسيقى محمد إسماعيل.





وحول زيجتها الطويلة لصاحب الفضل عليها المخرج عباس كامل قالت سعاد مكاوى في أحد اللقاءات: إنى أعرف في نفسي ثورتى وأعرفأيضا عصبية عباس وسبق أن طلبت منه أن يتحمل كل منا الآخر في العمل على الأقل دون جدوى، وتنازلت عن الأثاث والسيارة من أجلالحصول على الطلاق دون مشاكل ولنظل نحن الاثنان صديقين على الأقل لانى كنت مازلت أحبه.





رحيل سعاد مكاوي





ورحلت وحيدة في شقتها مصابة بهبوط حاد في القلب عام 2008.



