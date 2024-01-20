نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على سر زيارة أمير عيد لطبيب نفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أمير عيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما حل ضيفا علي برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل كثيرة عن حياته الشخصية، حيث أكد أنه تم فصله من المدرسة في صغره 3 مرات، من مدارس مختلفة، الحوار هو أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي اذاعت في تمام التاسعة مساء، وتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب زيارة أمير عيد لدكتور نفسي..

سبب زيارة أمير عيد لدكتور نفسي

كشف المطرب أمير عيد، سر زيارته لطبيب نفسي وتفاصيل في طفولته أثرت عليه في حياته، وذلك أثناء استضافته ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد،قائلا: “بروح لدكتور نفساني لأني كنت في حالة سيئة نفسية وعدت عليا فترة كنت أفتقد مشاعر الحب والكره تجاه أي شخص ولا عندي رغبة في الحياة بسبب المشاكل اللي عيشتها في محطة الطفولة.. كان عندي مسؤولية كبيرة اني مطلبش حاجة من والدتي بسبب كم كبير المجهود اللي بتبذله خاصة بعد انفصالها عن والدي وكانت بتشتغل الصبح مدرسة وبليل في مكتب للعقارات".

آخر أعمال الفنان أمير عيد

وكان أعمال الفنان أمير عيد هو مسلسل «ريفو»، الذي حقق نجاحا كبيرا من خلاله، جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية.

أبطال مسلسل «ريفو»

مسلسل ريفو، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي.

من هو أمير عيد؟

ولد أمير عيد 26 نوفمبر 1983، أسس فرقة كايروكي في 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثم توالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ويا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي واثبت مكانك، وفي 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم لما بنتولد من إخراج تامر عزت ومثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، في 2022 قام بتأدية أغنية أهلا وسهلًا شرفتوا للترويج لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.

