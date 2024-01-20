نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. تعرف على سبب اعتزال سعاد مكاوي الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 20 يناير، ذكرى رحيل الفنانة سعاد مكاوي صاحبة أشهر المونولوجات في تاريخ الوسط الفني، فهي فنانة شاملة، وتعتبرواحدة من أعمدة السينما الكوميدية الاستعراضية، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقارب 500 أغنية و18 فيلما، لتكون لها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي أحبها وأشاد بها الجمهور.





سبب اعتزال سعاد مكاوي الفن

قال الموسيقار حلمي بكر في لقاء تلفزيوني عن اعتزال سعاد مكاوي الفن وبعدها عن الاضواء: سعاد مكاوي ما كانت تغني إلا بأن تستأثرقلوب الناس بالتصفيق، فكانت صوت غريب الشكل ليس له مثيل، وسبب بعدها عن ساحة الأضواء"، موضحا: "سعاد مكاوي بدأت تغنيالأغاني الكوميدية بجانب الأغاني العاطفية، فكل من الشقين الكوميدي بجانب العاطفي، ساهموا بشكل كبير في بعدها عن الأضواء".





وكانت قد انقطعت سعاد مكاوى عن الطرب والتمثيل لسنوات طويلة ثم عادت في التسعينيات إلى الساحة الغنائية، إلا أنها لم تجد القبولالذي اعتادت عليه فأثرت اعتزال الفن نهائيا.





بداية مسيرة سعاد مكاوي الفنية





عملت سعاد مكاوي في بداياتها فترة طويلة على مسرح علي الكسار وكان من أبطاله حامد مرسى وزوجته عقيلة راتب التي احتضنتها فنيافي بدايتها، وكانت تعمل مقابل ريال فضة في اليوم، ثم انضمت إلى فرقة كازينو الكوبري بقيادة ببا عز الدين حيث كانت تقدم مونولوجاتضاحكة بين الفواصل الغنائية.





جاءت البداية الفنية لسعاد مكاوي من خلال فيلم "زهرة" عام 1945م، وفي العام التالي شاركت سعاد محمد بالغناء دويتو مع الفنانة ليلىمراد في فيلم "الماضي المجهول" بأغنية من الفلكلور الريفي المصري، وهي أغنية "سلم على" من كلمات أبو السعود الإبيارى، وألحان عبدالحليم نويرة، حيث بدأت سعاد محمد الغناء بتلك الكلمات "فايتة العروسة على جنينة، الورد قالها يا زينة، لون الخدود غالى علينا، حبيبى،سلم على لما قابلنى"، فيما غنت ليلى مراد ثلاثة كوبليهات أخرى، وقد استطاعت سعاد مكاوي أن تجارى صوت ليلى مراد، ويعد آخرأفلامها غازية من سنباط.





قدمت سعاد مكاوى أكثر من 500 أغنية ومونولوج أشهرها: لما رمتنا العين، قالوا البياض أحلا ولا السمار أحلى، وحشني كتير، أكبر منالنسيان، كما قدمت الاوبريت الاذاعى عواد باع أرضه، الدندورمة، وقدمت أشهر الثنائيات مع الفنان إسماعيل يس منها (عايز أروحمتروحش، لأ أنا مروح متروحش

رحيل سعاد مكاوي





ورحلت وحيدة في شقتها مصابة بهبوط حاد في القلب عام 2008.