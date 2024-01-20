نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. تفاصيل أطول وأغرب قصة زواج في حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 20 يناير، ذكرى رحيل الفنانة سعاد مكاوي صاحبة أشهر المونولوجات في تاريخ الوسط الفني، فهي فنانة شاملة، وتعتبر واحدة من أعمدة السينما الكوميدية الاستعراضية، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقارب 500 أغنية و18 فيلما، لتكون لها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي أحبها وأشاد بها الجمهور.





تفاصيل أغرب قصة زواج في حياة سعاد مكاوي





تزوجت الفنانة سعاد مكاوي من المخرج عباس كامل الذى أخرج لها وحدها 17 فيلما، والذي يعد ثاني زيجاتها، وبسبب الغيرة وعصبية الزوج تم الطلاق.

كانت سعاد مكاوي بعد زواجها من المخرج عباس كامل، يعيشان في شقة بحي الدقي، وبدأت المشاحنات والمشادات بينهما بعد فترة منالزواج، ولما رأى كل منهما استحالة العودة إلى الآخر اتفقا على الطلاق، وقد ابرأت سعاد مكاوي زوجها المخرج من النفقة.

لقد عاش الزوجين عدة سنوات لاتكاد حياتهما أن تهدأ أسبوعًا أو أسبوعين حتى يختلفا، وتخرج سعاد غاضبة وتقيم في شقتها بشارع محمد علي.



وحول زيجتها الطويلة لصاحب الفضل عليه المخرج عباس كامل قالت سعاد مكاوى في أحد اللقاءات: إنى أعرف في نفسي ثورتى وأعرفأيضا عصبية عباس وسبق أن طلبت منه أن يتحمل كل منا الآخر في العمل على الأقل دون جدوى، وتنازلت عن الأثاث والسيارة من أجلالحصول على الطلاق دون مشاكل ولنظل نحن الاثنان صديقين على الأقل لانى كنت مازلت أحبه.





كان أول زيجات سعاد مكاوى الملحن محمد الموجى عام 1958، تعرفت عليه عن طريق الراقصة زينات علوي، وشهد على العقد الشاعرالغنائى مرسى جميل عزيز وأقيم العرس بكازينو عابدين وتم الطلاق بسبب علاقة الموجى بوداد حمدي.





بداية مسيرة سعاد مكاوي الفنية





عملت سعاد مكاوي في بداياتها فترة طويلة على مسرح علي الكسار وكان من أبطاله حامد مرسى وزوجته عقيلة راتب التي احتضنتها فنيافي بدايتها، وكانت تعمل مقابل ريال فضة في اليوم، ثم انضمت إلى فرقة كازينو الكوبري بقيادة ببا عز الدين حيث كانت تقدم مونولوجاتضاحكة بين الفواصل الغنائية.





جاءت البداية الفنية لسعاد مكاوي من خلال فيلم "زهرة" عام 1945م، وفي العام التالي شاركت سعاد محمد بالغناء دويتو مع الفنانة ليلىمراد في فيلم "الماضي المجهول" بأغنية من الفلكلور الريفي المصري، وهي أغنية "سلم على" من كلمات أبو السعود الإبيارى، وألحان عبدالحليم نويرة، حيث بدأت سعاد محمد الغناء بتلك الكلمات "فايتة العروسة على جنينة، الورد قالها يا زينة، لون الخدود غالى علينا، حبيبى،سلم على لما قابلنى"، فيما غنت ليلى مراد ثلاثة كوبليهات أخرى، وقد استطاعت سعاد مكاوي أن تجارى صوت ليلى مراد، ويعد آخرأفلامها غازية من سنباط.





قدمت سعاد مكاوى أكثر من 500 أغنية ومونولوج أشهرها: لما رمتنا العين، قالوا البياض أحلا ولا السمار أحلى، وحشني كتير، أكبر منالنسيان، كما قدمت الاوبريت الاذاعى عواد باع أرضه، الدندورمة، وقدمت أشهر الثنائيات مع الفنان إسماعيل يس منها (عايز أروحمتروحش، لأ أنا مروح متروحش

رحيل سعاد مكاوي

ورحلت وحيدة في شقتها مصابة بهبوط حاد في القلب عام 2008.