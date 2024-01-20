نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم 30 يناير.. بدء عرض مسرحية أنستونا بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن بدء عرض مسرحية آنستونا يوم 30 يناير الجاري، على أن تستمر العروض حتى يوم 5 فبراير المقبل، وذلك على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

أبطال مسرحية أنستونا

ويشارك دنيا سمير غانم في بطولة المسرحية كل من بيومي فؤاد وسامي مغاوي وكريم عفيفي وعمرو عبدالعزيز وبسنت صيام ومريم السكري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة مسرحية أنستونا

تدور احداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها.

استعراضات مسرحية أنستونا

وتقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية أخرى، تواصل دنيا سمير غانم تحضيراتها لفيلمها الجديد، ويشاركها في بطولته بيومي فؤاد، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله وإبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من إنتاج محمد أحمد السبكي ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

والجدير بالذكر ان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري، وكان آخر أعمالها في السينما فيلم تسليم أهالي، الذي عُرض في أغسطس 2022، ودارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وشارك في بطولته هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، وعبدالله مشرف، وحصد إيرادات وقتها تجاوزت الـ 30 مليون جنيه، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.