نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيطانة.. مي سليم ضيف شرف مسلسل المداح 4 رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ أبطال مسلسل المداح 4، تصوير أولى مشاهد العمل، يتم تصوير المسلسل فى أكثر من منطقة على أن يُحتفظ بالديكور الرئيسى فى محافظة الفيوم.

دور مي سليم في المداح 4

وتظهر مي سليم كضيفة شرف وتظهر بشخصية شيطانة، وتسافر مى إلى الأردن لتصوير بعض المشاهد، على أن تعود بعدها إلى الوادى الجديد لتصوير بعض الأحداث هناك.

أبطال المداح

مسلسل المداح 4 بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.

أحدث أعمال مي سليم

ومن ناحية أخرى، انتهت مي سليم من تصوير فيلم بنقدر ظروفك، الذي تقوم ببطولته أمام أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، عارفة عبدالرسول، محمد محمود ومحمود حافظ، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، ويعيش الفيشاوي قصة حب مع مي سليم، كما يغني أحمد شيبة اغنيه في العمل، كما تظهر نسرين طافش في دور فتاة تمتلك قناة للطبخ على السوشيال ميديا، وتشارك في فيلم كابتن جاك" الذي تقدم بطولته مع محمد ثروت، ويشارك فى البطولة سامى مغاورى، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وإخراج شادى علي.

كما تنتظر مي عرض فيلم التاروت، وتدور أحداثه في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة على حياتهن، فيلم التاروت، بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيى.

آخر أعمال مى سليم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال مى سليم مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح.