رامي صبري يعلن عن موعد طرح كليب "بين الحيطان"

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من النشاط الفني يعيشها النجمة رامي صبري، خاصةً بعد تصدر اسمه تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “بين الحيطان”، فيستعد لطرح فيديو كليب الأغنية، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

وكشف الفنان رامي صبري عن موعد طرح الكليب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «فيديو كليب بين الحيطان بكرة الساعة 4 على يوتيوب StayTuned بين الحيطان».

وكان قد طرح النجم رامي صبري، أغنية “بين الحيطان” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية، واحتلت الأغنية تريند يوتيوب ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحها.

تفاصيل أغنية “بين الحيطان”

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.



آخر أعمال الفنان رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.