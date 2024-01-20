بـ 6 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يتربع على المركز الأول بموقع "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - على مدار أكثر من 9 أيام، يواصل النجم تامر عاشور على التربع على المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” عبر قناته الرسمية، بعد تسعة أيام منذ طرحها.

وحققت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور ما يقرب من 6 مليون مشاهدة في أقل من 9 أيام من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هيجيلي موجوع” للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر،

كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”

وجاءت كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة “هيجيلي موجوع”، كالتالي:

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.