مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ينفي الشائعات المتداولة حول استقالة النقيب مصطفى كامل

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بيان لينفي الشائعات المتداولة حول استقالة النقيب مصطفى كامل من منصبه وجاء البيان نصًا كالآتي: "بعد رصد ما تداولته مواقع الصحافة الالكترونية من تلويح بالاستقالة من الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية ظهيرة اليوم 21 يناير لعام 2024 والاتفاق على تواجد جميع المجلس غدًا دون استثناء بمقر النقابة، منذ قليل تلاحظ لنا كمجلس إدارة تصاعد وتيرة ابتعاد النقيب عن مهام موقعه الخدمى وذلك بوجود منشور على الصفحة الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعى للفنان مصطفى كامل يفوض فيه مهام منصبه كنقيب للمهن الموسيقية للزميل حلمى عبد الباقى وكيل أول النقابة".

رغبة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

وتابع البيان: "لذا يعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برغبتهم المستقلة وبـإرادتهم الحُــرة عن دعمهم للنقيب العام الأستاذ الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه والتي باتت ثمارها واضحة للجميع من انجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لاننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا ويشير أعضاء مجلس الإداره والنقيب العام انهم لن يلتفتوا إلي المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة وملأت السمع والأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة التقدم والتى تصب في خدمة الجمعية العمومية ونؤكد كأعضاء لمجلس لنقابة المهن الموسيقية على الدعم والمساندة التامة للنقيب العام الفنان مصطفى كامل ونثمن خطواته في طريق التغيير والإصلاح والذي شهد له الجميع، ولن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال النهوض بنقابتنا العريقة وفقنا الله جميعا إلي مافيه الخير".

ومن ناحية آخرى، نعت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي رحلت فجر اليوم وقال المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين مصطفى القصبي في بيان صحفي جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان"