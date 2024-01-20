تعرف على أبرز جوائز حصدها يحيي العلمي



القاهرة - محمد ابراهيم - ولد يحيي العلمي في الزقازيق وبدأ مسيرته في السينما والتلفزيون بعد تخرجه من كلية الحقوق في بداية الستينيات. شارك مع المخرجينمحمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ، وكانوا جزءًا من جيل التلفزيون المصري الثاني، بعد جيل الراحلين نور الدمرداش وحمادة عبد الوهابويوسف مرزوق.





اخرج في حياته الفنية نحو ثلاثين فيلمًا، من بينها أعمال بارزة مثل "خائفة من شيء ما"، و"طائر الليل الحزين"، و"تزوير في أوراقرسمية"، و"الحب أيضًا يموت" الذي شهدت بطولته صلاح ذو الفقار.

اهم أعماله في التليفزيون



من بين أهم أعماله في التلفزيون، يبرز مسلسل "رأفت الهجان" الذي قاده بطولة النجم محمود عبد العزيز. استمر المسلسل لأكثر من ستينحلقة، حيث استعرض قصة حياة رجل مخابرات مصري زُرع في إسرائيل، ولعب دورًا هامًا في حرب عام 1973، وكانت شوارع القاهرةخالية أثناء عرضه.





كما أبدع في مسلسلات أخرى مثل "هو وهي" مع سعاد حسني و"لا" للكاتب مصطفى أمين، بالإضافة إلى مسلسل "الأيام" الذي جمعهبأحمد زكي.





في 19 يناير 2002، توفي العلمي عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مرير استمر لبضعة أشهر، ناتجًا عن إصابة في القلب.





حاز العلمي على جوائز عدة تكريمًا لإسهاماته الفنية، من بينها:

- جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1982.

- جائزة الإنتاج من التلفزيون في عام 1982.

- جائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الأفريقية في عام 1985.