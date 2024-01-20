لفته إنسانية.. أكرم حسني ببدلة على شكل علم فلسطين في حفل توزيع جوائز Joy Awards

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أكرم حسني على دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، على مدار أكثر من أربعة أشهر، لما يعانوه من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضهم لإبادة جماعية واستشهاد الآلاف من أرواح الآبرياء.

فحرص النجم أكرم حسني على استمرار دعمه الشعب الفلسطيني، خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام حاليًا على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية.

وظهر أكرم حسني، بإطلالة سوداء حيث ارتدى بدلة سوداء عليها بدج بـ ألوان علم فلسطين، دعمًا للشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وسط ترحاب كبير من النجوم والإعلام له بالحفل.

تفاصيل حفل Joy awards

ويقام حفل Joy awards في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشهد تكريم أبرز الشخصيات في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، عبر تقديم الجوائز للنجوم أصحاب الأعمال التي استحوذت على قلوب الجمهور.