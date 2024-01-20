فن ومشاهير

لفته إنسانية.. أكرم حسني ببدلة على شكل علم فلسطين في حفل توزيع جوائز Joy Awards

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أكرم حسني على دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، على مدار أكثر من أربعة أشهر، لما يعانوه من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضهم لإبادة جماعية واستشهاد الآلاف من أرواح الآبرياء.

 

فحرص النجم أكرم حسني على استمرار دعمه الشعب الفلسطيني، خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام حاليًا على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية.

95f9118db9.jpg
416d8926ef.jpg

وظهر أكرم حسني،  بإطلالة سوداء حيث ارتدى بدلة سوداء عليها بدج بـ ألوان علم فلسطين، دعمًا للشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وسط ترحاب كبير من النجوم والإعلام له بالحفل.

 

تفاصيل حفل Joy awards

 

ويقام حفل Joy awards  في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشهد تكريم أبرز الشخصيات في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، عبر تقديم الجوائز للنجوم أصحاب الأعمال التي استحوذت على قلوب الجمهور.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا