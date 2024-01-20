لطيفة تحيي ذكرى ميلاد والدتها الراحلة: “فراقك وبعدك موت”

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة من الصور التي تظهر فيها برفقة والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ‘إنستجرام’.





وعلقت لطيفة على الصور قائلة: “اي كلمات مش هتعبر عن الوجع اللي بداخلنا.. فراقك وبعدك موت لكن ده قضاء الله وقدره وبأيماني انفيه جنة ونار فا انا متأكدة انك في الجنة وعيد ميلادك هيكون في الجنة ان شاء الله يا عمري يا روح روحي انتي”.





عزاء والدة لطيفة

يذكر أن الفنانة لطيفة، تلقت عزاء والدتها، الذي أقيم في الجمعة الماضية بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور الكثير من نجوم الفن،ودخلت في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، أثناء استقبالها العزاء في والدتها.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور عزاء والدة لطيفة في مسجد الشرطة، أبرزهم نبيلة عبيد ولبلبة وهاني رمزي وهند صبري وكندة علوش وريم البارودي وكارول سماحة والمخرج خيري بشارة.





رسالة لطيفة لمن واساها في عزاء والدتها





نشرت لطيفة، عدة صور لها من عزاء والدته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "قد اية الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه ".

ووجهت لطيفة كلمات من الشكر، قائلة: "شكرًا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي".

وتابعت:" وشكرًا لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد وشكرا لكل من زارني في تونس وفي مصر ربنا يخليكوا ليا انتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياة، وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب، ولا أراكم الله مكروه في عزيز".





آخر أعمال لطيفة

يذكر أن لطيفة طرحت أغاني ألبومها الأخير "لطيفة 2023"، منذ عدة أشهر، وتوقفت فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تضامنا معالشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية وأهالي غزة المنكوبين.