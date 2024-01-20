نجوم الدراما السورية يتألقون في حفل جوائز جوي اووردز_ jay awards

القاهرة - محمد ابراهيم - ليلة استثنائية تقام حفل مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards "في نسخته الرابعة من قلب العاصمة السعودية الرياض، حيث يتم الاحتفال بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك ضمن موسم الرياض الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وتشارك في تنظيمه " MBC".

باسل الخياط

وقد تألق نجوم سوريا في الحفل باللون الأسود حيث كان من أبرز الحضور جمال سليمان، سلاف معمار، باسل الخياط وزوجته، قيس الشيخ، وغيرهم.

تفاصيل الحفل جوى اووردز_ jay awards:

ويُبث الحفل، الذي يحضره المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وقائع وصول النجوم إلى الحفل، في مرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى وقائع توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ويشارك في الحفل بنسخته الرابعة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

نجوم سوريا

وأثناء سيتم تكرم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على إعجاب الجمهور خلال العام 2023.

المرشّحون الجوائز

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشاركين في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.

• فى مجال السينما وصل إلى التصفيات:-

الفيلم المفضّل:

الخلاّط، الهامور، بيت الروبي، سطّار.

- الممثلة المفضّلة:

أمينة خليل، إلهام علي، نيللي كريم، سعاد عبدالله

- الممثل المفضّل:

إبراهيم الحجاج، عبدالعزيز الشهري، زياد العمري، كريم عبدالعزيز.

المسلسلات الدرامية

- المسلسل المفضّل:

بروحهم في البيت، أمر إخلاء، كريستال، ملح وسمرة.

- الممثلة المفضّلة:

هدى حسين، كاريس بشار، باميلا الكيك، رهف محمد.

- الممثل المفضّل:

باسل خياط، إبراهيم الحجاج، محمود نصر، سعد عزيز.

- الوجه الجديد المفضّل:

أصايل محمد، فَي فؤاد، جمال الصالح، وليد قشران.

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة:

فووق (أصالة)، مزلاج (أميمة طالب)، وياك وياك (أحلام)، يا ليل ويالعين (الشامي).

- الفنانة المفضّلة:

أحلام، أصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

- الفنان المفضّل:

عبدالمجيد عبدالله، عايض، ماجد المهندس، تامر عاشور.

- الوجه الجديد المفضل:

الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد.

المؤثّرون

- المؤثّرة المفضّلة:

أبرار العثمان، بيبي العبدالمحسن، نارين عمارة (نارين بيوتي)، يارا النملة.

- المؤثّر المفضّل:

أبو نوح، بندر مدخلي (بندريتا)، عمر فاروق، أحمد القحطاني (ShoNgxBoNg).

الرياضة

- الرياضية المفضّلة: البندري الهوساوي، حصة العيسى، أُنس جابر، صبا توفيق.

- الرياضي المفضّل: سالم الدوسري، عبدالله الربيعة، نواف العقيدى، ياسين بونو.