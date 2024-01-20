شاهد.. باسل الخياط وزوجته يتألقان في حفل جوائز جوي أوردز joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل النجم السوري باسل الخياط وزوجته على مهرجان جوي أوردز jay awards الذي تقام فعاليات الآن ضمن فعاليات موسم الرياض في موسمه الثالث.

وظهر الخياط وهو يرتدي بدلة أنيقة باللون الأسود، وظهرت زوجته وهي ترتدي فستان باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها.

نجوم ومشاهير العرب يشاركون فى حفل الأفضل joy awards 2024

ويُبث الحفل، الذي يحضره المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وقائع وصول النجوم إلى الحفل، في مرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى وقائع توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

يشارك عدد من النجوم والفنانين العرب في حفل جوائز جوي joy award 2024،والذي يوصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط،فقد وصل كلا من الفنانة يسرا، والفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكى، والفنانة ياسمين صبري والفنانة بدرية طلبة والإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد وجمال سليمان، وراغب علامة، وكريم عبدالعزيز، والإعلامي مصطفى الأغا، وعمرو أديب، وباسل الخياط، وعدد كبير من المشاهير إلى مدينة الرياض.

فئات جوائز حفل جوي اوردز Joy Awards 2024

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشاركين في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.

• فى مجال السينما وصل إلى التصفيات:-

الفيلم المفضّل:

الخلاّط، الهامور، بيت الروبي، سطّار.

- الممثلة المفضّلة:

أمينة خليل، إلهام علي، نيللي كريم، سعاد عبدالله

- الممثل المفضّل:

إبراهيم الحجاج، عبدالعزيز الشهري، زياد العمري، كريم عبدالعزيز.

المسلسلات الدرامية

- المسلسل المفضّل:

بروحهم في البيت، أمر إخلاء، كريستال، ملح وسمرة.

- الممثلة المفضّلة:

هدى حسين، كاريس بشار، باميلا الكيك، رهف محمد.

- الممثل المفضّل:

باسل خياط، إبراهيم الحجاج، محمود نصر، سعد عزيز.

- الوجه الجديد المفضّل:

أصايل محمد، فَي فؤاد، جمال الصالح، وليد قشران.

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة:

فووق (أصالة)، مزلاج (أميمة طالب)، وياك وياك (أحلام)، يا ليل ويالعين (الشامي).

- الفنانة المفضّلة:

أحلام، أصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

- الفنان المفضّل:

عبدالمجيد عبدالله، عايض، ماجد المهندس، تامر عاشور.

- الوجه الجديد المفضل:

الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد.

المؤثّرون

- المؤثّرة المفضّلة:

أبرار العثمان، بيبي العبدالمحسن، نارين عمارة (نارين بيوتي)، يارا النملة.

- المؤثّر المفضّل:

أبو نوح، بندر مدخلي (بندريتا)، عمر فاروق، أحمد القحطاني (ShoNgxBoNg).

الرياضة

- الرياضية المفضّلة: البندري الهوساوي، حصة العيسى، أُنس جابر، صبا توفيق.

- الرياضي المفضّل: سالم الدوسري، عبدالله الربيعة، نواف العقيدى، ياسين بونو.