بصورة ياسر جلال.. تركي آل شيخ يروج لحفل جوي أوردز - joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المستشار تركي آل شيخ، على الترويج لحفل جوي أوردز - joy awards وذلك من خلال نشر عدة صور للنجوم من كافة أنحاء العالم سواء من هوليوود أو نجوم الغرب بشكل عام واستعان من نجوم مصر بصورة الفنان ياسر جلال.

وعلق ‘تركي’، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" على الصور قائلًا: "ليلة لا تُنسى بانتظاركم مع نجوم #جوي_اوورد استعدوا لمشاهدة الأناقة والإبداع" ونشر البث المباشر للحفل.

الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل شيخ، حرص على أن ينقل للجمهور التحضيرات والكواليس قبل الحفل بساعات فنشر صورة مع عدة نجوم ليثير الحماس بداخلهم.

ضيوف الحفل



وكشف القائمون على الحفل، قائمة ضيوف المهرجان والتي تضم مجموعة من الفنانين من مختلف الوطن العربي والعالم، ومنهم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريجز، انتوني هوبكنز،زباد برجي، ياسمين عبدالعزيز، ياسمين صبري،يسرا، تيم حسن، وفاء الكيلاني، شيرين عبدالوهاب.



وكذلك منة شلبي، ميرنا جميل، مي عمر، مي كساب، لبلبة، محمود العسيلي، مي عز الدين، كربم قاسم، جمال سليمان، كريم محمود عبدالعزيز، حسن الرداد، هنا الزاهد، هشام ماجد، حمزة نمرة، حمدي المرغني، هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد.



وسوزان نجم الدين، طارق العريان، سيد رجب، سلافة معمار،شيرين رضا، شيماء سيف، صبا مبارك، رنا رئيس، رامي صبري، رامز جلال، نيكول سابا، نجوى كرم، نادين نسيم نجيبم، مصطفى خاطر، مريم فارس، منى زكي، مصطفى خاطر، محمد رمضان، محمد سعد، أُس أُس، محمد ثروت، محمد حماقي، محمد أنور، محمد عبدالرحمن. والفنان عمرو يوسف، أنغام،عمرو دياب،وعمرة سعد، أحمد زاهر، إسعاد يونس، أكرم حسني، احمد السعدني، أحمد حلمي، أحمد عز، أحمد عيد، أحمد الفيشاوي، بهاء سلطان، آسر ياسين، أشرف عبدالباقي، أسماء جلال، عاصي الحلاني، ليلى علوي، إلهام شاهين، ياسر جلال، أحمد السقا، آيتن عامر، ريم مصطفى، ميرهان حسين، مصطفى خاطر، روجينا وأشرف زكي، رانيا يوسف وابنتها، ياسمين رئيس، ويتم بثه على الهواء عبر شاشة قناة MBC.