نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود.. أحمد عز يخطف الأنظار في حفل جوائز جوي اووردز _ jay awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الفنان أحمد عز في حفل جوائز جوي أووردز jay awards، حيث ظهر في بدله من اللون الأسود، وتحدث خلال لقائه مع مذيعة كلام نواعم عن فيلمه الجديد ولاد رزق الجزء الثالث.

وفي سياق آخر قرر فريق عمل فيلم ولاد رزق طرح التريلر الأول للفيلم الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، وقد أعلن عن ذلك مؤلف العمل صلاح الجهيني، حيث قام بنشر صورة.

مكتوب عليها ولاد رزق "القاضية"، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وعن سؤال أحد المتابعين عن موعد طرح الإعلان رد الجهيني قائلا:" بكرة بليل إن شاء الله".

أحمد عز

تصريحات أحمد عز:

وفي سياق آخر تحدث الفنان أحمد عز عن التحضيرات الخاصة بفيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى شاشة القنوات السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد أعرب عز عن سعادته بوجود آسر ياسين في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وقال:" آسر ياسين نجم كبير وأنا سعيد وتشرفت أنه معانا في ولاد رزق ويارب نقدم حاجه حلوة تعجب الجمهور".

أحمد عز

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

فيلم “فرقة الموت”:

وجدير بالذكر أن يقوم عز بتصوير مشاهده في فيلم “فرقة الموت” الذي يجمعه مع آسر ياسين، وتدور أحداثه في فترة الأربعينات حول احداث حقيقية عن خط الصعيد، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، آسر ياسين، أمينة خليل، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، ومن إخراج أحمد علاء الديب.