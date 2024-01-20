نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور محمود لـ”دوت الخليج الفني”: أكره حصري في أدوار العوض.. وهذا سبب حماسي لدخول للمسرح (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرف بالعوض في الأعمال الدرامية وتم تصنيفه وحصره في أعمال محددة ولكن استطاع نور محمود تغير جلده عن طريق دخوله المسرح وتقديمه أول بطولة مسرحية في مسرحية " النقطة العميا" والتقي دوت الخليج الفني بالفنان نور محمود ليحدثنا عن سبب دخوله في المسرح وتغير جلده وعن ماذا يحتاج الفن والمسرح من الدولة والرئيس في هذه الفترة.

كيف استعديت للتجربة المسرحية الأولى؟



تجهزت لهذه التجربة المسرحية منذ شهر يوليو الماضي قُمت بتدريبات عديدة حتي عُرضت العرض الأول لها في شهر ديسمبر الماضي.

لم تخاف خوض التجربة المسرحية الأولى ؟



شعرت بالخوف بالتأكيد ومازالت أشعر بالخوف حتي الآن برغم تجاوز الثلاثين ليلة.

أطلق عليك لقب "عوض الفنانات" في الدراما التليفزيونية ؟

هذا صحيح وهذا سبب حماسي الأكبر لدخولي في عالم المسرح على الرغم من سعادتي العارمة بهذا اللقب ولكن هذا يضايقني خاصةً أن بهذا اللقب يتم تصنيفي بدور محدد فأشعر برهبة من فكرة أن يتم حاصري في هذه الأدوار الذي تسمي "العوض".

هل تابعت ردود الأفعال عن دورك الأخير في حكاية "روحي فيك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

بالتأكيد وشعرت بالسعادة العارمة بردو الأفعال، ومكافأة عملنا منهو ردود الأفعال فيجب متابعتها بشكل متواصل حتي تتأكد من نجاح دورك، ويوجد بعض الردود عن بعض الأخطاء التي حدثت في الدور من الجمهور فبدأ بإصلاحها في العمل الذي يليه.

على ذكر حكاية "روحي فيك" المسلسل ألقي نظرة بحكاياته المختلفة على عدة أمراض واقعية.. من وجهة نظرك تري أن يجب الإكثار من هذه الأعمال فهذه الفترة خاصةً أن الجمهور أحبها؟



ليس من المشترط أن يتم التركيز على الأمراض فقط بل التركيز على المشاكل الإجتماعية التي تحدث أمامنا.

صرحت مسبقًا أن زوجتك هي سبب في نجاحك ودخولك عالم التمثيل، وأيضًا في المسرحية يوجد سيدة سبب في وصولك.. هل نور محمود مع مقولة إن خلف كل رجل عظيم إمراة ؟

بالتأكيد فأكثر دليل على ذلك لقاءنا سويًا هذا، ونجاحي يرجع الفضل إليه بعد ربنا إلي زوجتي فهي من ساعدتني كثيرًا.

بعض الإعلاميات يحرضن كل نوع على الآخر، فما رأيك فهذا التحريض ؟

أنا ضد هذا التحريض فإذا كانت العلاقة صداقة فقط فأساسها المشاركة والمودة والحب، فماذا سيحدث عندما يكون شريك حياة وليس صديق، ولا يوجد ما يسمي بالوقوف أمامه والرد عليه بأكثر من كلمة ولا تفخيم الرجل فالحياة إحترام ومحبة ومودة فيجب ان يكون التوافق بيننا والاحترام حتى بعد الانفصال على الرغم من من ظلم بعض الرجال أو بعض النساء ولكن يتم ذلك بناء عن الاختيار الصحيح فلا يوجد شخص مثالي وهذا ما ينطبق عليه فانا يوجد به عده عيوب كثيره ولولا احتواء زوجتي لي وتقبلها لم تكن العلاقه بيننا تنجح فيجب إختيار الشريك الذي يستطيع أن يحتويك في وقت غضبك أو عند ظهور عيوبك مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتبعه في الإختيار.

ما نصيحتك للشباب المقبلة على الزواج ؟



نصيحتي أن يجب أن يوجد تكافؤ من جميع الإتجاهات اجتماعيًا وماديا وثقافيًا فأنت قررت أن تقوم ببناء منزل وليس أن تلتقط عدد من الصور ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتغيير الحالة الإجتماعية فقط بل مسئوليات عديدة ومودة ورحمة مثل ما قال الله تعالى عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم .

كلمنا عن دورك في مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثانى ؟

دوري في مسلسل " وبينا ميعاد" الجزء الثاني ضيف شرف وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور.

ماذا تحتاج الفن والمسرح من الدولة والرئيس في هذه الفترة ؟



الفن والمسرح يحتاج من الدولة والرئيس الدعم والإهتمام وخاصةً المسرح والإهتمام بمسارح الدولة.

ما الأعمال القادمة ؟

أقوم بتصوير الآن مسلسل " المُحارب " بطولة الفنان حسن الرداد ومن إنتاج السبكي وإخراج شيرين عادل وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل.