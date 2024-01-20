نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن من مختلف الجنسيات يتوافدون على حفل جوي أوردز - joy awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل حفل توزيع الجوائز جوي أوردز - joy awards وبدء توافد النجوم من مختلف أنحاء العالم إلى الحفل حيث أن قائمة المدعوين ليست مقتصرة على بلد واحدة فتضم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريجز، انتوني هوبكنز بالإضافة لـ هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد وعدد آخر من النجوم.

وفي سياق متصل، يتضمن حفل جوي أورد 5 فئات وهم: السينما، الموسيقى، المؤثرين، الرياضة والمسلسلات وتُمنح الجوائز من قبل الهيئة العامة للترفيه بناءً على تفضيلات الجمهور ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز اليوم على الفائزين.

ترويج المستشار تركي آل شيخ للحفل

من وجهة آخرى، حرص المستشار تركي آل شيخ أن يروج لحفل جوي أوردز - joy awards وذلك من خلال نشر عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" واستعان بها صورة عدة نجوم من كافة أنحاء العالم سواء من هوليوود أو نجوم الغرب بشكل عام واستعان من نجوم مصر بصورة الفنان ياسر جلال وعلق على الصور قائلًا: "ليلة لا تُنسى بانتظاركم مع نجوم #جوي_اوورد استعدوا لمشاهدة الأناقة والإبداع" ونشر البث المباشر للحفل.

ضيوف الحفل



وكشف القائمون على الحفل، قائمة ضيوف المهرجان والتي تضم مجموعة من الفنانين من مختلف الوطن العربي والعالم منهم لبلبة، جمال سليمان، كريم محمود عبدالعزيز، حسن الرداد، هنا الزاهد، هشام ماجد، حمزة نمرة، حمدي المرغني، هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد.

وسوزان نجم الدين، طارق العريان، سيد رجب، سلافة معمار،شيرين رضا، شيماء سيف، صبا مبارك، رنا رئيس، رامي صبري، رامز جلال، نيكول سابا، نجوى كرم، نادين نسيم نجيبم، مصطفى خاطر، مريم فارس، منى زكي، مصطفى خاطر، محمد رمضان، محمد سعد، أُس أُس، محمد ثروت، محمد حماقي، محمد أنور، محمد عبدالرحمن. والفنان عمرو يوسف، أنغام، مصطفى خاطر، روجينا وأشرف زكي، رانيا يوسف وابنتها، ياسمين رئيس، ويتم بثه على الهواء عبر شاشة قناة MBC.

الجوائز في حفل جوي أوردز



ويشمل الحفل 13 جائزة، هي جائزة أفضل ممثل وممثلة ووجه جديد عن فئة المسلسلات، وجائزة المسلسل المفضل، وجائزة الممثل المفضل والممثلة المفضلة والفيلم المفضل والوجه الجديد عن فئة السينما، وجائزة الفنان المفضل والفنانة المفضلة، والأغنية المفضلة، وجائزة الرياضي والرياضية المفضلة، وجائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة. هذا، بالإضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة، وجائزة شخصية العام.