نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. أحفاد أم كلثوم وعبد الوهاب وأحمد رامي ضيوف لميس الحديدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة "ON"، يوم الغد الأحد، أحفاد أم كلثوم وعبدالوهاب وأحمد رامي، في حديث عن تراث هؤلاء الفنانين وحقوق الملكية الفكرية.

يحل من أسرة أم كلثوم ضيوفًا على البرنامج دينا الدسوقي حفيدة اخت أم كلثوم، ومن أسرة أحمد رامي، فريدة توحيد أحمد رامي، ومن أسرة عبدالوهاب، عمر خليل ابن عصمت محمد عبدالوهاب والمهندس محمد محمد عبدالوهاب نجل عبدالوهاب.

كما يستضيف البرنامج الدكتور حسام لطفي الخبير الدولى فى مجال الملكية الفكرية، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.

مواعيد برنامج كلمة أخيرة

"كلمة أخيرة" برنامج توك شو قدمته لميس الحديدي على مدار الثلاث سنوات الماضية من السبت إلى الثلاثاء على قناة اون في التاسعة والنصف مساء. يناقش البرنامج كافة الملفات والقضايا المهمة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفنيا ورياضيا، وكل ما يشغل الرأي العام، من خلال وجهات نظر مختلفة عبر اراء المتخصصين في كافة المجالات.