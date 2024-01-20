جمال سليمان يتألق في حفل جوائز جوي أوردز - joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل الدورة الرابعة لجوائز صناع الترفيه أوردز - joy awards بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية على خشبة مسرح أبو بكر الشدي، وحرص عدد من الفنانين على تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ و كان أبرز الحاضرين الفنان القدير السوري جمال سليمان على الحضور، حيث قام بتحية الحاضرين بعد دخوله الحفل أثناء إلتقاط إحدى الصور.

آخر أعمال الفنان جمال سليمان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل " عملة نادرة" الذي حقق نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي، وكرم أبطاله عدة مرات.

أبطال مسلسل "عملة نادرة "

شارك في بطولة مسلسل عملة نادرة الفنانة نيللي كريم والفنان القدير جمال سليمان والفنان أحمد عيد والفنان القدير كمال أبو راية والفنانة ندي موسي والفنانة مريم الخشت والفنان محمد فهيم والفنان هشام عاشور والفنانة إيمي سلام والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنان رمزي العدل والفنان أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أحداث مسلسل " عملة نادرة"

تدور المنافسة في نجع عبد الجبار بين عائلتين تسعى كل منهما إلى السيطرة على السلطة والثروة. تشتعل الصراعات بينهما بسبب حدوث زواج يجمع بين أفراد من كلتا العائلتين.