بجائزة إنجاز مدى الحياة.. إسعاد يونس تكرم في حفل Joy Awards

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الرابعة لجوائز صناع الترفيه joy awards، بالعاصمة السعودية الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر الشدي، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم والوطن العربي، ويتم بثه على الهواء عبر شاشة قناة MBC.

وظهرت النجمة إسعاد يونس بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار أثناء حضورهما حفل جوائز جوي أوردز joy awards، وفازت بجائزة إنجاز مدى الحياة، وسلم الجائزة لـ إسعاد، الفنان الهندي سالمان خان، وأعربت إسعاد عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، قائلة: “مش قادرة أصدق، ألف شكر، ومش عارفة أمسك نفسي الحقيقة، واللي موجودين أصدقائي وأولادي وأنا جيت من مصر علشان أفرح بيكم، وسعيدة بالنهضة الفنية ولازم نثبت للعالم إننا لا نقل عن أي بلد تانية”.

أبرز النجوم الحاضرين حفل جوائز جوي أوردز joy awards

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل joy awards والتي ضمت مجموعة من الفنانين من مختلف الوطن العربي والعالم، ومنهم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريغز، انتوني هوبكنز،زباد برجي، ياسمين صبري، ياسمين عبد العزيز، يسرا، تيم حسن، وفاء الكيلاني، شيرين عبد الوهاب.

بالإضافة للنجمة منة شلبي، ميرنا جميل، مي عمر، مي كساب، لبلبة، محمود العسيلي، مي عز الدين، كربم قاسم، جمال سليمان، كريم محمود عبدالعزيز، حسن الرداد، هنا الزاهد، هشام ماجد، حمزة نمرة، حمدي المرغني، هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، حسن الرداد.

وطارق العريان، سيد رجب، شيرين رضا، شيماء سيف، صبا مبارك، رنا رئيس، رامي صبري، راغب علامة رامي إمام، رامز جلال، مصطفى خاطر، مريم فارس، منى زكي، مصطفى خاطر، محمد رمضان، محمد سعد، أُس أُس، محمد حماقي، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، والفنان عمرو يوسف، أنغام،عمرو دياب،وعمرة سعد، أحمد زاهر، إسعاد يونس، أكرم حسني، احمد السعدني، أحمد حلمي، أحمد عز، أحمد عيد، أحمد الفيشاوي، بهاء سلطان، آسر ياسين، أشرف عبدالباقي، أسماء جلال، عاصي الحلاني، ليلى علوي، إلهام شاهين، ياسر جلال، أحمد السقا، آيتن عامر، ريم مصطفى، ميرهان حسين، مصطفى خاطر، روجينا وأشرف زكي، رانيا يوسف وابنتها، ياسمين رئيس.

تفاصيل حفل Joy awards

ويقام حفل Joy awards في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشهد تكريم أبرز الشخصيات في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، عبر تقديم الجوائز للنجوم أصحاب الأعمال التي استحوذت على قلوب الجمهور.