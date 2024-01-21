نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي إمام يكشف حقيقة اعتزال الزعيم: "قرر أن يتفرغ للحياة الأسرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المخرج رامي إمام أن يطمئن الجمهور على صحة والده الزعيم عادل إمام، ويكشف عن حقيقة اعتزاله المتداولة من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية التي كانت في حفل “جوي أوردز ” وكان رده على ذلك الأمر إنه يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

فقال رامي: "إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت"، وتداول الجمهور التصريح بسرعة البرق بعنوان "اعتزال الزعيم عادل إمام" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جهة آخرى، يعتبر آخر أعمال رامي إمام هو فيلم "أبو نسب" والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

عادل إمام متصدر التريند دائمًا

ويعتير هذه ليست المرة الأولى لتصدره بل دائمًا يتصدر بسبب حديث الفنانين عنه أو بسبب شائعة عنه، وآخرهم تصدر الزعيم بسبب حديث الفنان أكرم حسني عنه حيث إنه تحدث عن موقف محرج تعرض له بسببه من خلال لقاءه مع الإعلامي محمود سعد وقال: "أنا كنت فخور جدًا، إن أول شغل ليا كان مع الفنان عادل إمام، وبعد 6 سنين كنت بقدم برنامج "أبوحفيظة"، وجاتلي مكالمة من الزعيم، بيهنيني على البرنامج وبيشجعني، وقتها كنت تعبان وخفيت من كلامه الحلو وساعتها الزعيم عرض عليا أجي المسرح عشان أشوفه أنا وأصحابي".

وتابع: "بعد ما قفلت معاه افتكرت إني طالع هوا في أحد البرامج في نفس اليوم بشخصية أبوحفيظة، وعرض عادل إمام مكنش ينفع أقوله عندي حاجة، واتكسفت أكلمه، فروحت البرنامج وكنت عايز أمشي في وقت معين ولـ حظي الوحش إني اتأخرت جدا في البرنامج، والطريق كان زحمة، فوصلت بعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية".



وأردف: "وأول ما دخلت لقيت واحدة بتقولي إن أستاذ عادل كان عمال يبص على الكرسي بتاعك وبيدور عليك، وبعد المسرحية كنت داخل أوضته مكسوف جدا، وقالي عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر، لأنك ممثل والمفروض يبقى عندك احترام لمواعيدك، ده أكتر موقف محرج ليا في حياتي، وقالي الفنان يعني التزام، اتضايقت ولكن اتعلمت إن لازم أركز في مواعيدي وأن دا التزام، وهو من المواقف اللي تركت أثر عندي".



وتصدر أيضًا منذ قليل بسبب الفنانة عفاف مصطفى وحديثها عنه فقالت: "رامي إمام مش بيرد على حد خالص، حتى لما كلمته عشان اطمن على الزعيم مردش على الرسايل واضح أن في خصوصية بس أعرف أن في ناس بتزوره في البيت ونفسنا نطمن عليه ونشوفه، يمكن أسرة الزعيم عادل إمام بتخجل أن ست تروح تزوره لكن النجمات زي يسرا ولبلبة صف أول وزملائه ففي مساحة حوار وصداقة كبيرة بينهم".

وتابعت: "الزعيم عادل إمام كان بيقولي مفيش حد غيرك بيعرف يضحكني يا عفاف، أنا ممكن مضحكش حد على الشاشة بس أضحكه في الحقيقة، كان دايما يقولي تعالي أقعدي يا عفاف وضحكيني وكنت على طول بتواصل معاه تلفونيا وكنت أحكي له أني بصور في لوكيشن جنبه، كان يقولي تعالي اتفضلي أشربي فنجان قهوة أقوله لأ مش فاضية عندي تصوير، على طول كان بيسأل عني ويطمن ولو تعبانه كان بيقولي طيب أبعتلك دكتور علشان الموضوع ميكبرش، وكان يتصل تاني يوم ويتطمن عليا، هو حد جميل وطيب وودود".



ليست المرة الأولى لتصدر عادل إمام

كما تصدر من قبل عند انتشار شائعة إصابته بالزهايمر ورد شقيقه في حينها عصام إمام خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، وقال أنه كان برفقة عادل إمام اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان، قائلًا: كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي ياعصام دول موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني"؟!



رد عصام إمام عن شائعة وفاة الزعيم في وقت سابق



رد المنتج "عصام إمام" شقيق الفنان "عادل إمام" على شائعة وفاة الزعيم وذلك بالتزامن مع انتشار نبأ وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبب هذا الخبر حالة من الجدل بين المتابعين خصوصًا أنها ليست المرة الأولى لإنتشار هذا النوع من الأخبار.



صرح "عصام إمام" عبر مداخلة تليفونية في برنامج "الحكاية " الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر ويقدمه الإعلامي "عمرو أديب" بأن عادل إمام بخير كما أنه يتمتع بصحة جيدة وأعرب عن إنزعاجه فقال عصام: " أحنا زهقنا وانا مش عارف السبب في ايه ومره واتنين وتلاته وعشره يتقال كده، لو في حاجه هنقولها عن الزعيم ومش عارف ليه الحكايه واخده الشكل ده "

