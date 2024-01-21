نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقبلات.. لبلبة تقبل الحاضرين أثناء دخولها أوردز - joy awards في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت دلوعة السينما الفنانة القديرة لبلبة على حضور حفل جوي أوردز - joy awards و تلبية دعوة من المستشار تركي آل الشيخ والمُقام بعاصمة السعودية مدينة الرياض متألقة بفستان باللون الفضي وحرصت على ارتداءها الاكسسوارات البسيطة وأثناء دخولها إلي الحفل لإلتقاط صور الترحيب على السجادة الحمراء قامت لبلبة بإرسال القبلات أثناء التصوير إلي الحاضرين.



آخر أعمال الفنانة لبلبة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة لبلبة هو فيلم " آل شنب" والذي يعرض الآن بالمملكة العربية السعودية و لم يتم عرضه حتي الآن بجمهورية مصر العربية.

أبطال فيلم "آل شنب"

شارك في بطولة فيلم " آل شنب" الفنانة القديرة لبلبة والفنانة ليلي علوي والفنانة أسماء جلال والفنان هيدي كرم والفنان خالد سرحان والفنانة مني عبد الغني و الفنانة القديرة سوسن بدر و الفنان القدير محمود البزاوي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أحداث فيلم " آل شنب"

دارت أحداث الفيلم حول إحدي البطلات التي تعاني من تدخل والدتها في حياتها، وعند وفاة أحد أفراد العائلة، تسافر هي ووالدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء. خلال هذه الرحلة، تنشأ العديد من المفارقات الكوميدية مع العائلة الكبيرة المؤلفة من أربع عمات وأولادهن وأحفادهن.